Состояния госпитализированного около месяца назад Берлускони - стабильное

Состояние здоровья бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони - стабильное, курс лечения в больнице следует продолжать, заявил в среду его личный врач Альберто Дзангрилло.

"Общее состояние здоровья Сильвио Берлускони оценивается как стабильное. Оно может считаться обнадеживающим при условии продолжения в больнице курса лечения гематологического заболевания", - цитируют его заявление итальянские СМИ.

В сообщениях отмечается, что в последнее время стали циркулировать слухи о том, что Берлускони в скором времени могут выписать из больницы.

Бывший премьер уже около месяца находится в миланской клинике "Сан-Раффаэле". Он проходит лечение от лейкемии. 16 апреля сообщалось, что 86-летнего Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.