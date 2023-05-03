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Дальнее зарубежье 03.05.2023 19:27

В Венгрии продлят режим ЧС из-за положения дел в Украине

Парламент Венгрии в среду одобрил большинством голосов продление действующего в стране режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта в Украине, передает агентство ЭФЭ.

Решение уполномочить правительство продлить истекавший в июне режим ЧС еще на 180 дней принято 132 голосами "за", против него проголосовали 58. Таким образом, он будет действовать до ноября этого года.

Режим ЧС ввели в мае прошлого года, затем его продлили. Потребность в подобно режиме правительство обосновало необходимостью иметь "пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать" на последствия событий на Украине.

В оппозиции это голосование критикуют и заявляют, что режим ЧС нужен правительству Венгрии под руководством премьера Виктора Орбана для того, чтобы избежать консультаций с парламентом по ряду ключевых вопросов.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЧС, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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