В Венгрии продлят режим ЧС из-за положения дел в Украине

Парламент Венгрии в среду одобрил большинством голосов продление действующего в стране режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта в Украине, передает агентство ЭФЭ.
Решение уполномочить правительство продлить истекавший в июне режим ЧС еще на 180 дней принято 132 голосами "за", против него проголосовали 58. Таким образом, он будет действовать до ноября этого года.
Режим ЧС ввели в мае прошлого года, затем его продлили. Потребность в подобно режиме правительство обосновало необходимостью иметь "пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать" на последствия событий на Украине.
В оппозиции это голосование критикуют и заявляют, что режим ЧС нужен правительству Венгрии под руководством премьера Виктора Орбана для того, чтобы избежать консультаций с парламентом по ряду ключевых вопросов.
Алиев: в Армении должны заявить, что Карабах - это Азербайджан
Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана
Алиев уверен в укреплении союзнических отношений Азербайджана и Турции
Число частных предприятий в Китае превысило 49 млн в I квартале
Турция в феврале снизила импорт нефти на 13% к январю
KEGOC снизила дивиденды за II полугодие 2022г на 23%, за год - на 14%
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
В Азербайджане за 24 часа умерли пять больных COVID-19
В ДТП в Азербайджане погибли 2 человека, еще 9 госпитализированы
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank снизил ставку по кредитам для микробизнеса
Бакинская высшая школа нефти - Карский Кавказский университет - Гейдар Алиев-100
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС