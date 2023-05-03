В Венгрии продлят режим ЧС из-за положения дел в Украине

Парламент Венгрии в среду одобрил большинством голосов продление действующего в стране режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта в Украине, передает агентство ЭФЭ.

Решение уполномочить правительство продлить истекавший в июне режим ЧС еще на 180 дней принято 132 голосами "за", против него проголосовали 58. Таким образом, он будет действовать до ноября этого года.

Режим ЧС ввели в мае прошлого года, затем его продлили. Потребность в подобно режиме правительство обосновало необходимостью иметь "пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать" на последствия событий на Украине.

В оппозиции это голосование критикуют и заявляют, что режим ЧС нужен правительству Венгрии под руководством премьера Виктора Орбана для того, чтобы избежать консультаций с парламентом по ряду ключевых вопросов.