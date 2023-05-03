Совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ - Кремль

В ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России, президент не пострадал, сообщила президентская пресс-служба.
Кремль ответственность за атаку возложил на Украину.
Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.
"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - информирует пресс-служба.
В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".
В сообщении отмечается, что президент России не пострадал. "График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме", - отмечает пресс-служба.
"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - говорится в сообщении.
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