Алиев уверен в укреплении союзнических отношений Азербайджана и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что существующий формат союзнических отношений с Турцией в будет укрепляться.

«Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его. Потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным фактором региональной стабильности и безопасности, будь то в военной области, в энергетике, в области коммуникаций, торговли», - сказал Алиев в среду на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше.

Он добавил, что настроен крайне оптимистично в вопросе будущего азербайджано-турецких связей. «Считаю, что ничто не изменит братский характер отношений между Турцией и Азербайджаном», - отметил он.

Алиев отметил фактор действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении отношений между Баку и Анкарой. «Последние 20 лет, что Эрдоган возглавлял Турцию, наши отношения превратились благодаря нашим с ним совместным усилиям в отношения не только между братьями, но и между союзниками, и мы демонстрировали это много раз. Это также является важным фактором регионального развития», - заключил президент.

Б.Рустамбеков