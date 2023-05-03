Глава ОЗХО ожидает завершения в ближайшие недели процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

Процесс уничтожения в странах мира заявленных запасов химического оружия завершится в ближайшие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса.
"Более 70 тыс. тонн самых опасных ядовитых веществ в мире было уничтожено под надзором ОЗХО", - заявил Ариас журналистам в Нидерландах.
Он пояснил, что небольшие запасы такого оружия все еще находятся в США, и именно они "будут уничтожены в течение нескольких недель".
Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. С тех пор, по данным сайта коалиции КЗХО, было уничтожено около 98% запасов химического оружия, о которых объявляли государства-обладатели.
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