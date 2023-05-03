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Дальнее зарубежье 03.05.2023 20:39

Глава ОЗХО ожидает завершения в ближайшие недели процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

Процесс уничтожения в странах мира заявленных запасов химического оружия завершится в ближайшие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса.

"Более 70 тыс. тонн самых опасных ядовитых веществ в мире было уничтожено под надзором ОЗХО", - заявил Ариас журналистам в Нидерландах.

Он пояснил, что небольшие запасы такого оружия все еще находятся в США, и именно они "будут уничтожены в течение нескольких недель".

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. С тех пор, по данным сайта коалиции КЗХО, было уничтожено около 98% запасов химического оружия, о которых объявляли государства-обладатели.

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Тэги: МИР, ОЗХО, ОРУЖИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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