Глава ОЗХО ожидает завершения в ближайшие недели процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

Процесс уничтожения в странах мира заявленных запасов химического оружия завершится в ближайшие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса.

"Более 70 тыс. тонн самых опасных ядовитых веществ в мире было уничтожено под надзором ОЗХО", - заявил Ариас журналистам в Нидерландах.

Он пояснил, что небольшие запасы такого оружия все еще находятся в США, и именно они "будут уничтожены в течение нескольких недель".

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. С тех пор, по данным сайта коалиции КЗХО, было уничтожено около 98% запасов химического оружия, о которых объявляли государства-обладатели.