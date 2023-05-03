В Азербайджане за 24 часа умерли пять больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 46 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 460, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 28 случаях.
За 24 часа умерли пять больных COVID-19 (накануне - трое). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 250 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 820 тыс. 953 человека (+61 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 257 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 471 тест на коронавирус против 1 тыс. 237 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 593 тыс. 644 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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