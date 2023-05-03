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Регион 03.05.2023 17:38

Пашинян задался вопросом о приемлемых для Армении параметрах мирных переговоров

Гарантировать безопасность Армении может лишь всеобъемлющий мир, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Гарантировать безопасность Армении может лишь всеобъемлющий мир. Мы считаем, что для мира необходима политическая воля и детали параметров достижения мира. У нас есть политическая воля. Но вопрос - насколько нам удастся в результате переговорного процесса сформировать такие параметры мирного процесса, которые могут быть приемлемы для народа Армении", - сказал Пашинян.

По его словам, параметры достижения мира могут быть как приемлемы, так и неприемлемы для народа Армении.

"Наша задача суметь сбалансировать, сблизить реальность, приемлемость и эмоции по этому вопросу. Мы сделаем все, чтобы это произошло. Мы живем в период глобальных неопределенностей, ходим по минному полю. И от нас требуются дополнительные усилия", - отметил Пашинян.

Он также заявил, что системы безопасности и стабильности в регионе деформированы.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕМЬЕР


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