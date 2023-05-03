Баку и Астана продолжают переговоры по увеличению объема экспорта казахстанской нефти через Азербайджан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Астана продолжают переговоры по наращиванию объема экспорта казахстанской нефти через Азербайджан.
«Есть планы и продолжаются переговоры по наращиванию объема поставок казахстанской нефти через Азербайджан (на 2023г имеется договоренность об экспорте 1,5 млн тонн казахстанской нефти – ИФ). Наша трубопроводная инфраструктура позволяет такие поставки», - сказал Алиев в среду на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше.
Касаясь увеличения объемов поставок казахстанской нефти посредственном нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, глава государства отметил, что здесь может возникнуть проблема с качеством конечного продукта, поскольку казахстанская нефть отличается от Azeri Light. «При крупных объемах поставок через Баку-Тбилиси-Джейхан, мы потеряем качество, так сказать, премиум, потому что Azeri Light, которую мы экспортируем через этот трубопровод, является более дорогим, чем марка Brent. Но, конечно, есть и другие варианты. Мы можем поработать над определенными коммерческими условиями. Если изменится качество конечной нефти в Джейхане, то у нас есть незадействованный трубопровод, который идет из Баку в морской порт Супса, и его также можно задействовать ввиду наличия крупного рынка на Черном море», - подчеркнул президент.
Алиев добавил, что Баку всегда поддерживал планы прикаспийских стран Каспию по использованию инфраструктуры Азербайджана для экспорта своих энергоресурсов.
В частности, в течение многих лет нефть из Туркменистана поставляется через Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. «Возможно, вы не знаете, но я могу сказать вам, что даже часть российской нефти, которую Россия добывает на Каспии, поставляется в Джейхан через Азербайджан. И насколько я помню, в Джейхан ежегодно поставляется более 2 млн тонн, где-то около 2,5 млн тонн российской нефти. То есть это, коммерческие вопросы. И я считаю, что нам не нужно ждать каких-то геополитических изменений, каких-то политических преимуществ. Если Россия решит поставлять свою нефть через Баку-Тбилиси-Джейхан, потому что это выгоднее, она сделает это. Сегодня мы являемся транзитной страной для нефти, поступающей из России, Туркменистана и Казахстана. Если объемы нефти будут расти, мы будем только рады. Кто откажется от крупных транзитных доходов?», - подчеркнул президент Азербайджана.
А.Азизов
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