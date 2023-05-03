Турция в феврале снизила импорт нефти на 13% к январю

Турция в феврале 2023 года снизила импорт нефти до 2 млн тонн, что на 13% меньше, чем в январе и годом ранее, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).
Поставки из России выросли в 2,2 раза к предыдущему месяцу и составили 732,2 тыс. тонн, из Ирака уменьшились в 1,5 раза, до 610,2 тыс. тонн, из Казахстана увеличились на 11,11%, до 362,1 тыс. тонн.
Импорт дизтоплива в Турцию в отчетном периоде вырос на 9%, до 848,3 тыс. тонн. На Россию пришлось 637 тыс. тонн (рост на 18,4%), Грецию - 102,5 тыс. тонн, Израиль - 46,5 тыс. тонн (снижение на 18%).
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