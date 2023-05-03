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Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

ТЭК 03.05.2023 18:59

Brent подешевела до $72,55 за баррель

Нефтяные котировки усилили падение вечером в среду. Трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивают данные об американских запасах нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 по бакинскому времени подешевели на $2,77 (3,68%) - до $72,55 за баррель. Последний раз марка торговалась ниже $73 за баррель в конце марта.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,79 (3,89%) - до $68,87 за баррель.

Сегодня завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, его итоги будут обнародованы в 22:00 по бакинскому времени. Большинство аналитиков склоняется к мнению, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, скорее всего, ужесточит денежно-кредитную политику, отмечает Trading Economics. Итоги его майского заседания будут опубликованы в 16:15 по бакинскому времени в четверг.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей и составили 222,88 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,19 млн баррелей, до 110,32 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Штатах снизились на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.

Глава финансовой компании Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг в интервью CNBC заявил о своем оптимизме в отношении нефтяных котировок, однако в ближайшие несколько месяцев ожидает волатильности. "Фундаментальные показатели хороши, настроения - тревожные", - пояснил он.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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