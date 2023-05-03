Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Армении Арарат Мирзоян и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили на встрече в США в среду процесс нормализаций отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД Азербайджана.

«3 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Во встрече, основные обсуждения которой были посвящены процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Байрамов заявил, что «Азербайджан как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, подчеркнул важность согласования и подписания мирного соглашения». Он отметил важность отказа Еревана от действий, «направленных на нарушение территориальной целостности Азербайджана». Министр подчеркнул, что «реинтеграция армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним вопросом страны, а вмешательство армянской стороны в усилия в этом направлении неприемлемо».

Глава МИД подчеркнул, что «источником серьезной угрозы является тот факт, что вопреки принятым Арменией обязательствам, а также территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, армянские вооруженные силы не полностью выведены с территории Азербайджана».

В свою очередь Салливан заявил, что в Вашингтоне заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе, в успешном завершении переговоров по мирному договору, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Р.Керимов