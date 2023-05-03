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Регион 03.05.2023 19:52

Пашинян заявил, что подпишет обсуждаемый на переговорах с Азербайджаном в Вашингтоне документ, если представится такая возможность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет рад возможности подписать документ с Азербайджаном.

"Если будет возможность подписать документ, я буду рад", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, в Вашингтоне проходят переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, и "на переговорном столе есть документ". "В этом документе нет ничего нового, нет ничего, о чем я публично не говорил", - пояснил Пашинян.

Он отметил, что воздержится от каких-либо оценок переговорам, поскольку любые заявления могут повлиять на их ход.

"Я поручил нашим переговорщикам, сказал, что документ, вокруг которого вы будете вести переговоры, подписывать буду я, и поэтому ведите переговоры свободно и на основе наших публичных мнений. Но это не означает, что в ходе переговоров могут возникнуть новые идеи", - сказал Пашинян.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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