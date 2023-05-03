Армения ради сохранения государственности должна отказаться от территориальных претензий - Пашинян

Армения должна заявить об отказе от каких-либо территориальных претензий, в противном случае лишится государственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения должна объявить, что не имеет и не будет иметь территориальных претензий. Это единственный принцип, который даст нам шанс иметь государство. В противном случае с четырех сторон сделают все, чтобы нас не было, как государство. И делают", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

Он добавил, что "быть государством означает иметь нормальные отношения в региональной среде".