Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8743 RUR   0.0213 GBR   2.1236 TRY   0.0873

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

Регион 03.05.2023 19:57

Армения ради сохранения государственности должна отказаться от территориальных претензий - Пашинян

Армения должна заявить об отказе от каких-либо территориальных претензий, в противном случае лишится государственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения должна объявить, что не имеет и не будет иметь территориальных претензий. Это единственный принцип, который даст нам шанс иметь государство. В противном случае с четырех сторон сделают все, чтобы нас не было, как государство. И делают", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

Он добавил, что "быть государством означает иметь нормальные отношения в региональной среде".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ, ОТКАЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az