Россия и Иран в мае могут подписать соглашение о достройке ж/д участка Решт - Астара в Иране, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

"Мы обсуждали только что с послом Ирана (посол Ирана в РФ Казем Джалали - ИФ), у меня была встреча на предмет подписания соглашения между нашими странами двустороннего о достройке железнодорожного участка Решт - Астара. Надеюсь, что уже в мае мы это сделаем, поскольку практически мы договорились обо всем, и сейчас идут процедуры согласования", - сказал он.

Ранее в среду посол Ирана в РФ сообщил, что Тегеран в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение с Россией о достройке железнодорожного участка Решт - Астара и приступить к строительству.

"Я должен передать уважаемым участникам сегодняшней дискуссии хорошую новость, что в очень ближайшем будущем будет подписано соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт - Астара с помощью Российской Федерации, и этот проект будет переведен в оперативную, практическую плоскость. Я думаю, что в течение трех-четырех месяцев, максимально до октября, будет начата исполнительная часть реализации данного проекта коридора МТК "Север-Юг", - сказал Джалали, выступая на Кавказской инвестиционной выставке.