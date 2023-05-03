Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8743 RUR   0.0213 GBR   2.1236 TRY   0.0873

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

Регион 03.05.2023 21:45

Россия и Иран в мае могут подписать соглашение о достройке ж/д участка Решт - Астара

Россия и Иран в мае могут подписать соглашение о достройке ж/д участка Решт - Астара в Иране, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

"Мы обсуждали только что с послом Ирана (посол Ирана в РФ Казем Джалали - ИФ), у меня была встреча на предмет подписания соглашения между нашими странами двустороннего о достройке железнодорожного участка Решт - Астара. Надеюсь, что уже в мае мы это сделаем, поскольку практически мы договорились обо всем, и сейчас идут процедуры согласования", - сказал он.

Ранее в среду посол Ирана в РФ сообщил, что Тегеран в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение с Россией о достройке железнодорожного участка Решт - Астара и приступить к строительству.

"Я должен передать уважаемым участникам сегодняшней дискуссии хорошую новость, что в очень ближайшем будущем будет подписано соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт - Астара с помощью Российской Федерации, и этот проект будет переведен в оперативную, практическую плоскость. Я думаю, что в течение трех-четырех месяцев, максимально до октября, будет начата исполнительная часть реализации данного проекта коридора МТК "Север-Юг", - сказал Джалали, выступая на Кавказской инвестиционной выставке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА


Похожие новости


Иран в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение с РФ о достройке ж/д участка Решт-Астара Иранская авиакомпания планирует создать в Дагестане авиационный хаб У глав Минобороны Турции, РФ, Сирии и Ирана на вторник запланирована встреча в Москве - Акар Россия даст Ирану кредит на проект Решт-Астара Песков о восстановлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом: приветствуем такие шаги США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана Турецкая делегация посетит Москву в рамках подготовки к встрече глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана - Чавушоглу ВТС России и Ирана осуществляется в соответствии с международными обязательствами РФ - МИД Турция не присоединяется ни к каким односторонним санкциям, это касается не только РФ - Чавушоглу Россия и Иран планируют увеличить расчеты в нацвалютах - замглавы МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az