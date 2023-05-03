Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8743 RUR   0.0213 GBR   2.1236 TRY   0.0873

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

ТЭК 03.05.2023 22:20

Новак считает, что падение цен на нефть требует детального изучения для реакции ОПЕК+

Необходимо тщательно изучить причины текущего падения цен на нефть, прежде чем предпринимать какие-либо меры со стороны ОПЕК+, считает вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

"Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы. Как дальше будет развиваться, может это краткосрочное. Мы изучаем этот вопрос", - сказал он журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Новак: дисконты цен российской нефти к Brent снижаются - порядка $26-27 за баррель Индия прогнозирует рост потребления нефти вдвое к 2030г, это хорошо для РФ как поставщика Казахстан нарастил поставки нефти в обход России в шесть раз в январе - марте Поставки российской нефти в Индию могут пострадать из-за подъема цен Государства ЕС и G7 не имеют большинства для изменения потолка цен на нефть из РФ - ЕК На ХМАО в 2022 году пришлось 42% от общероссийской добычи нефти В G7 намерены отложить пересмотр цен на нефть из РФ Новые компании из Индии и ОАЭ перевозят миллионы баррелей российской нефти Глава Минэнерго Саудовской Аравии и Новак подтвердили приверженность решению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с до конца 2023г G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az