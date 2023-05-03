Новак считает, что падение цен на нефть требует детального изучения для реакции ОПЕК+

Необходимо тщательно изучить причины текущего падения цен на нефть, прежде чем предпринимать какие-либо меры со стороны ОПЕК+, считает вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

"Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы. Как дальше будет развиваться, может это краткосрочное. Мы изучаем этот вопрос", - сказал он журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.