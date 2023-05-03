Новак считает, что падение цен на нефть требует детального изучения для реакции ОПЕК+

Необходимо тщательно изучить причины текущего падения цен на нефть, прежде чем предпринимать какие-либо меры со стороны ОПЕК+, считает вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
"Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы. Как дальше будет развиваться, может это краткосрочное. Мы изучаем этот вопрос", - сказал он журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.
Отношения между Баку и Тегераном находятся на самом низком уровне, их нормализация зависит от действий иранских властей - Алиев
Баку и Брюссель обсудили в ходе диалога по безопасности пути расширения сотрудничества
Алиев: в Армении должны заявить, что Карабах - это Азербайджан
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
В Азербайджане за 24 часа умерли пять больных COVID-19
В ДТП в Азербайджане погибли 2 человека, еще 9 госпитализированы
Алиев посещает Cальянский район
Саакашвили заявил, что мог умереть, когда в больничной палате потерял сознание и ударился головой о стол
Швеция ужесточила законодательство в сфере борьбы с терроризмом
США выделят пакет военной помощи Киеву на $300 млн с боеприпасами для HIMARS и артиллерии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank снизил ставку по кредитам для микробизнеса
Бакинская высшая школа нефти - Карский Кавказский университет - Гейдар Алиев-100
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС