Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8743 RUR   0.0213 GBR   2.1236 TRY   0.0873

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 71.66 -4.00 Brent 75.32 -3.99

Дальнее зарубежье 03.05.2023 22:40

Страны Северной Европы оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро

Страны Северной Европы предоставили на данный момент Украине военную помощь на общую сумму около 4,4 млрд евро, в настоящее время готовятся новые пакеты мер поддержки, говорится в заявлении, принятом на состоявшейся в среду в Хельсинки встрече премьер-министров стран Северной Европы.

Предоставленная этими странами финансовая, гуманитарная и чрезвычайная помощь оценивается в 1,5 млрд евро.

Согласно документу, страны Северной Европы готовы помогать Украине до тех пор, пока в этом есть необходимость, а также поддержать восстановление Украины.

В заявлении подчеркивается, что "будущее Украины лежит в евроатлантической семье".

Северные страны ЕС пообещали поддержать Украину в выполнении требований для начала переговоров о членстве в ЕС, а также на пути к членству в НАТО.

Заявление было оглашено на пресс-конференции после встречи премьеров, в которой принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите Северных стран принимают участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА


Похожие новости


Украина рассчитывает увеличить импорт электроэнергии из Европы в 3 раза Байден обсудил с коллегами из Европы вопросы помощи Украине Президент Венгрии, премьеры Польши, Литвы и Бельгии прибыли с визитом в Украину Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро ЕС направит 500 млн евро на бюджетную поддержку Украины Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы Заявка на прокачку газа через Украину в воскресенье сохраняется на прежнем максимальном уровне Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме «Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az