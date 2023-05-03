Страны Северной Европы оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро

Страны Северной Европы предоставили на данный момент Украине военную помощь на общую сумму около 4,4 млрд евро, в настоящее время готовятся новые пакеты мер поддержки, говорится в заявлении, принятом на состоявшейся в среду в Хельсинки встрече премьер-министров стран Северной Европы.
Предоставленная этими странами финансовая, гуманитарная и чрезвычайная помощь оценивается в 1,5 млрд евро.
Согласно документу, страны Северной Европы готовы помогать Украине до тех пор, пока в этом есть необходимость, а также поддержать восстановление Украины.
В заявлении подчеркивается, что "будущее Украины лежит в евроатлантической семье".
Северные страны ЕС пообещали поддержать Украину в выполнении требований для начала переговоров о членстве в ЕС, а также на пути к членству в НАТО.
Заявление было оглашено на пресс-конференции после встречи премьеров, в которой принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский.
В саммите Северных стран принимают участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
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