Большинство европейских индексов выросли по итогам торгов в среду

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду. Инвесторы оценивали квартальные отчеты крупных компаний и официальную статистику региона.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,31% и составлял 462,51 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 в ходе сессии поднялся на 0,2%, германский DAX - на 0,56%, французский CAC 40 - на 0,28%, итальянский FTSE MIB - на 0,77%. Испанский IBEX 35 потерял 0,06%.
Как стало известно в среду, безработица в еврозоне в марте опустилась до 6,5% по сравнению с 6,6% в предыдущий месяц. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.
Также внимание рынка было направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые завершатся в среду и четверг соответственно. Аналитики прогнозируют, что оба центробанка повысят ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.
Акции UniCredit SpA подскочили в цене на 3,8% после того, как крупнейший банк Италии отчитался о росте чистой прибыли в 7,5 раза в первом квартале и повысил прогнозы на текущий год в целом.
Рыночная стоимость Porsche AG повысилась на 0,2%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" в прошлом квартале увеличил операционную прибыль и выручку на четверть.
Котировки бумаг Deutsche Post AG, которой также принадлежит служба экспресс-доставки DHL, выросли на 1,1%. Компания снизила чистую прибыль и выручку в январе-марте, однако оба показателя превзошли ожидания рынка.
В Великобритании существеннее всех подорожали акции издательства Pearson (+10,1%), телекоммуникационной Vodafone Group (+2,6%), инжиниринговой Melrose Industries (+2,6%) и производителя товаров класса "люкс" Burberry Group (+2,5%).
Между тем цена бумаг ведущего банка Франции BNP Paribas SA снизилась на 1,2%, хотя банк в минувшем квартале увеличил чистую прибыль в 2,4 раза.
Датская ювелирная компания Pandora A/S получила квартальную чистую прибыль на уровне 899 млн датских крон ($131,2 млн) против 995 млн крон годом ранее и увеличила выручку на 2,8%, до 5,85 млрд крон. Акции Pandora подешевели на 0,5%.
Цена акций Lloyds опустилась на 3,6%. Доналоговая прибыль британского банка в первом квартале составила 2,26 млрд фунтов ($2,82 млрд) против 1,54 млрд фунтов годом ранее, опередив консенсус-прогноз на уровне 1,95 млрд фунтов. Тем временем чистый процентный доход вырос до 3,54 млрд фунтов с 2,95 млрд фунтов, оказавшись ниже ожидавшихся 3,59 млрд фунтов.
Капитализация автопроизводителя Aston Martin Lagonda снизилась на 3,7%, хотя компания сообщила о сокращении доналогового убытка в минувшем квартале и росте выручки на 27%.
Другой автопроизводитель, Stellantis NV, в первом квартале увеличил выручку на 14% и подтвердил прогноз на текущий год. Несмотря на это, его бумаги подешевели на торгах в Милане на 1,9%.
Капитализация Deutsche Lufthansa AG уменьшилась на 1,3%. Немецкая авиакомпания в первом квартале сократила чистый убыток на 20%, однако результат оказался хуже прогноза.
Также на торгах в Германии заметно подешевели бумаги Zalando (-2,1%), Siemens Energy (-1,7%), adidas (-1,6%) и Daimler Truck Holding (-1,5%).
Лидером снижения в Европе стали акции технологической компании TeamViewer, чьи котировки опустились на 10,2%.
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