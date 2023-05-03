Швеция ужесточила законодательство в сфере борьбы с терроризмом

Парламент Швеции принял поправки в закон о противодействии терроризму и увеличил срок тюремного заключения до 4 лет за соучастие в деятельности экстремистских организаций, сообщает в среду Associated Press (AP).

Агентство поясняет, что данный шаг, как ожидается, должен переубедить Турцию, которая отказывается согласиться на вступление Швеции в НАТО.

Срок тюремного заключения может увеличиться до 8 лет, если дело посчитают серьезным. Также, согласно новым поправкам, лидеру террористической организации грозит пожизненное заключение, что в Швеции обычно означает 20-25 лет лишения свободы.

Кроме того, закон отныне запрещает финансировать террористические организации, вербовать в них или восхвалять их. Незаконным также станут поездки за рубеж с целью присоединиться к подобной группировке.

Принятые поправки вступят в силу 1 июня. За них проголосовали 268 депутатов, 34 - против, а 47 воздержались.