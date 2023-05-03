Саакашвили заявил, что мог умереть, когда в больничной палате потерял сознание и ударился головой о стол

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в соцсетях, что был на волосок от смерти, когда в среду в очередной раз потерял сознание в палате клиники "Вивамед" и ударился головой о железный стол.

"Несмотря на проведенные необходимые медицинские процедуры, в минувшую субботу (29 апреля) я дважды терял сознание. Вчера, 2 мая, из-за падения калия в организме мне сделали переливания. Сегодня вновь повторилась потеря сознания, и я был на волоске от смерти, падая, я ударился головой о железный стол. Хочу поблагодарить медсестер, которые оказали своевременную помощь", - написал Саакашвили.

Ранее на прошлой неделе директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе сообщил журналистам, что Саакашвили отказался от услуг очередного лечащего врача, так как она не подтвердила распространенную родственниками и близкими экс-президента информацию о его критическом состоянии здоровья.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября, он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили находится на лечении в клинике "Вивамед".

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.