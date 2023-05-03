Airbus зафиксировала 2%-е снижение выручки в I квартале

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE зафиксировала 2%-е снижение выручки в первом квартале 2023 года, однако показатель превзошел прогнозы рынка.
Как говорится в пресс-релизе Airbus, выручка в январе-марте составила 11,76 млрд евро по сравнению с 12 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, собранный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 11,37 млрд евро.
Чистая прибыль Airbus в минувшем квартале упала до 466 млн евро с 1,22 млрд евро годом ранее. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - сократилась до 773 млн евро с 1,26 млрд евро.
Аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль Airbus составит 528 млн евро, скорректированная EBIT - 736 млн евро.
Выручка в сегменте коммерческих самолетов уменьшилась на 5%, до 8,11 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - выросла на 26%, до 1,6 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте снизился на 6%, до 2,3 млрд евро.
В минувшем квартале Airbus поставила 127 коммерческих самолетов 54 клиентам. По данным на 31 марта, ее портфель включал заказы на 7,254 тыс. коммерческих самолетов.
Компания по-прежнему рассчитывает добиться цели поставки 720 самолетов клиентам в этом году.
"Мы по-прежнему находимся в сложной операционной среде, что связано, в частности, с сохранением проблем в цепочках поставок", - заявил гендиректор Airbus Гийом Фори.
Компания сохранила прогноз скорректированной EBIT на этот год на уровне 6 млрд евро.
Акции Airbus подешевели на 0,8% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 12%.
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