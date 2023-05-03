Конституционный совет Франции не дал согласия на референдум по пенсионной реформе

Конституционный совет Франции в среду повторно отверг запрос парламентариев от левых сил по проведению референдума по совместной инициативе депутатов и избирателей по пенсионной реформе, утвержденной этим органом 14 апреля, передают французские СМИ.

Члены совета сочли, что предложение левых и независимых парламентариев, направленное на "запрет законного возраста выхода на пенсию старше 62 лет", не соответствует процедуре, называемой "референдумом по совместной инициативе депутатов и избирателей" - RIP.

Спустя девятнадцать дней после отклонения первого запроса на референдум RIP по пенсионной реформе Конституционный совет отверг второй, почти идентичный, как сообщают СМИ, предыдущему за исключением нескольких слов.

RIP был добавлен сравнительно недавно к процедурам референдума, предусмотренным конституцией. Его особенность заключается в том, что парламентарии могут добиться проведения референдума при поддержке части избирателей, не проходя через голосование большинством голосов в парламенте.

Однако реализация такого референдума очень сложна. Чтобы получить разрешение на его проведение, необходимо заручиться поддержкой 10% избирателей, то есть собрать примерно 4,8 млн подписей.

В ожидании данного решения Конституционного совета многие политики и профсоюзные лидеры не скрывали своего скепсиса относительно расчетов на положительный вердикт.

Новый запрос на RIP теперь невозможен раньше, чем через год.

Газета Ouest-France отмечает, что следующими шагами противников пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, будут организованный профсоюзной коалицией день протестов 6 июня и дебаты в нижней палате французского парламента - Национальном собрании - 8 июня по инициативе политической фракции Liot (независимые депутаты и представители заморских территорий) об отмене пенсионной реформы.

Правительство Франции 16 марта 2023 года приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов. В частности, минувший Первомай во Франции был отмечен многотысячными манифестациями под знаком несогласия с пенсионной реформой.