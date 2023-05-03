США выделят пакет военной помощи Киеву на $300 млн с боеприпасами для HIMARS и артиллерии

США в рамках очередного пакета военной помощи Украине направят ей боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые вооружения, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы объявим о новом транше помощи Украине в сфере безопасности", - сказала она на брифинге.
"Пакет помощи, о котором позднее сегодня сообщат Минобороны и госдеп, будет включать в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS (...) а также больше снарядов для гаубиц, артиллерии, минометов, противотанковые вооружения, - продолжила она.
В свою очередь Пентагон обнародовал пресс-релиз, согласно которому Украине выделяют вооружений и оборудования на $300 млн.
Кроме боеприпасов для HIMARS, Минобороны США направит 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, снаряды калибров 120 мм, 81 мм и 60 мм для минометов, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ручные противотанковые гранатометы AT4 и Carl Gustaf.
Также в пакет помощи вошли неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70, огнестрельное оружие и патроны к нему, подрывные средства для разминирования местности, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержании работоспособности транспортных средств, запчасти.
О прошлом транше военной помощи Киеву США объявляли 19 апреля. К тому моменту общая стоимость такой помощи достигла примерно $36 млрд.
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