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Внешняя политика 03.05.2023 23:50

Баку и Брюссель обсудили в ходе диалога по безопасности пути расширения сотрудничества

Представители Азербайджана и Европейского союза (ЕС) обсудили в ходе четвертого диалога по безопасности в среду пути расширения сотрудничества. Об этом сообщили в представительстве Азербайджана при Евросоюзе, посольстве в Бельгии и Люксембурге.

«Сегодня (в среду - ИФ) в ходе четвертого диалога по безопасности между Европейским союзом и Азербайджаном стороны обсудили общие интересы, пути расширения сотрудничества», - говорится в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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