Баку и Брюссель обсудили в ходе диалога по безопасности пути расширения сотрудничества

Представители Азербайджана и Европейского союза (ЕС) обсудили в ходе четвертого диалога по безопасности в среду пути расширения сотрудничества. Об этом сообщили в представительстве Азербайджана при Евросоюзе, посольстве в Бельгии и Люксембурге.

«Сегодня (в среду - ИФ) в ходе четвертого диалога по безопасности между Европейским союзом и Азербайджаном стороны обсудили общие интересы, пути расширения сотрудничества», - говорится в сообщении.

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