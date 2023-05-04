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Внешняя политика 04.05.2023 00:19

Отношения между Баку и Тегераном находятся на самом низком уровне, их нормализация зависит от действий иранских властей - Алиев

Отношения между Баку и Тегераном в настоящее время находятся на самом низком уровне, нормализация отношений зависит от действий властей Ирана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх», - сказал Алиев на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше.

По его словам, прогнозировать дальнейшие отношения между двумя странами очень сложно.

«Мы получили некоторые посылы от иранских официальных лиц, были телефонные звонки и другие сообщения, предложения по нормализации отношений. Но, определённо, как я уже сказал, наши требования абсолютно законны и обоснованы. Мы сможем говорить о нормализации только тогда, когда они будут выполнены. Если нет, то нет. Опять же, это был не наш выбор. Но все в Иране, все сегменты истеблишмента должны, наконец, понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном. Чем раньше они это поймут, тем быстрее мы сможем увидеть признаки нормализации», - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране в январе 2023 года было преднамеренным, организованным террористическим актом с целью убийства азербайджанских дипломатов и членов их семей. «Потому что в том здании у нас было не только посольство, но и квартиры, где живут семьи дипломатов. У нас есть сотрудники службы безопасности в нескольких странах, но только в Иране им не разрешалось носить оружие», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что в момент совершения теракта сотрудники службы безопасности посольства Азербайджана были безоружными, а у человека, который ворвался в здание посольства, был автомат Калашникова, и он сразу начал стрелять. «Сразу же убил и ранил двоих из них, и только одному нашему храброму офицеру удалось голыми руками его обезоружить и вытолкнуть из здания. Но в течение 40 минут не было ни полиции, ни сотрудников местной службы безопасности, никого. (…) Разве может такое быть неорганизованным?», - отметил он.

«Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, и это было моим решением, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее, чем могут представить в Иране», - добавил президент Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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