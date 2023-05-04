Пекин после инцидента с БПЛА над Кремлем призвал воздержаться от эскалации в рамках украинского кризиса

В Пекине на фоне инцидента с беспилотниками над Кремлем призвали все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, сообщили в МИД Китая.
"Позиция Китая по украинскому кризису ясная: все стороны должны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - приводят китайские СМИ комментарий представителя МИД КНР по ситуации с этим инцидентом.
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