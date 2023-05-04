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Дальнее зарубежье 04.05.2023 14:21

Пекин после инцидента с БПЛА над Кремлем призвал воздержаться от эскалации в рамках украинского кризиса

В Пекине на фоне инцидента с беспилотниками над Кремлем призвали все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации, сообщили в МИД Китая.

"Позиция Китая по украинскому кризису ясная: все стороны должны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - приводят китайские СМИ комментарий представителя МИД КНР по ситуации с этим инцидентом.

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Тэги: КИТАЙ, КРЕМЛЬ, ИНЦИДЕНТ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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