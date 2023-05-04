США заверяют Литву, что увеличат активность своего флота на Балтике

США будут наращивать активность своего флота в Балтийском море, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на Минобороны Литвы.
Согласно сообщению, такие заверения на встрече с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом дал секретарь Департамента обороны США по военно-морским силам Карлос Дель Торо.
"Мы благодарим США за лидерство и поддержку в обеспечении безопасности нашего региона в воздушном и морском измерениях. Мы не можем недооценивать Россию, она очень быстро восстановится", - сказал на встрече Анушаускас.
По его мнению, только присутствие сил США в регионе способно сдерживать Россию.
Министр подчеркнул, что Литва наблюдает за активными действиями российского флота в Балтийском море, а организуемые в Балтийском море учения военно-морских сил США и посещающие страну военные корабли и подразделения морской пехоты США имеют для Литвы чрезвычайно важное значение.
"Мы хотим и готовы принять больше ваших сил. Мы интенсивно инвестируем в поддержку принимающей страны и необходимую инфраструктуру. Мы стремимся создать наилучшие условия для учений прибывающих военных", - заявил Анушаускас.
Согласно сообщению Минобороны Литвы, на встрече с секретарем по ВВС Департамента обороны США Фрэнком Кендаллом литовский министр попросил его о личной поддержке в укреплении ПВО восточной части НАТО, а также более частых учениях сил воздушной обороны в Литве.
"На саммите НАТО в Вильнюсе мы уделим большое внимание практическому усилению противовоздушной обороны - мы добиваемся решений НАТО относительно развертывания в регионе дополнительных средств противовоздушной обороны союзников. Мы просим вашей поддержки в принятии этих решений НАТО. Это будет очень четкий сигнал о том, что воздушное пространство стран Балтии будет защищено от любой угрозы", - сказал Анушаускас.
Он также подчеркнул, что при создании всех необходимых условий для большего присутствия США и других союзников в Литве в настоящее время совершенствуется инфраструктура авиабазы ВВС Литвы в Шауляе.
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