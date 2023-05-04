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Бизнес и законодательство 04.05.2023 14:48

BMW увеличила выручку в I кв. на 18%, готовит новую программу выкупа акций на 2 млрд евро

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) увеличил выручку в первом квартале 2023 года на 18% благодаря полной интеграции китайской BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), а также успешной ценовой политике.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в минувшем квартале составила 36,85 млрд евро по сравнению с 31,14 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная чистая прибыль BMW снизилась в 2,8 раза - до 3,66 млрд евро с 10,19 млрд евро. Скорректированная EBIT уменьшилась в 1,6 раза, до 5,38 млрд евро.

Резкое снижение чистой прибыли и скорректированной EBIT связано с тем, что годом ранее эти показатели включали в себя разовые доходы, связанные с консолидацией BBA, отмечается в пресс-релизе.

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в минувшем квартале составили 588,138 тыс., что на 2% ниже уровня первого квартала прошлого года. При этом реализация электромобилей подскочила в 1,8 раза, до 64,647 тыс. единиц.

Доля электромобилей в общем объеме продаж, таким образом, увеличилась до 11% с 5,9% годом ранее.

Реализация мотоциклов BMW увеличилась на 1,1% - до 47,94 тыс.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте в первом квартале составила 12,1% против 8,9% годом ранее. Компания сохранила прогноз для этого показателя на весь 2023 год в диапазоне 8-10%.

BMW намерена завершить действующую программу обратного выкупа акций объемом 2 млрд евро не позднее середины 2022 года. Сразу после этого компания запустит новую программу buyback на 2 млрд евро, которая будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Акции BMW прибавляют в цене 1,9% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 23%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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