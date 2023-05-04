Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8837 RUR   0.0214 GBR   2.1391 TRY   0.0873

Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 68.60 -3.06 Brent 72.33 -2.99

Бизнес и законодательство 04.05.2023 14:12

Азербайджан за 4 месяца сократил более чем вдвое импорт пиломатериалов из Удмуртии

Азербайджан за 4 месяца 2023 года импортировал из Удмуртии РФ 1,091 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, что в 2,3 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по республике.

«С начала 2023 года в Азербайджан вывезено 1091 куб. м лесопродукции, за аналогичный период прошло года — 2,5 тыс. куб. м», - отмечается в информации.

При этом основная часть поставок в Азербайджан пришлась на апрель - 629 куб. м продукции.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УДМУРТИЯ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ИМПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az