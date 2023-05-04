Азербайджан за 4 месяца сократил более чем вдвое импорт пиломатериалов из Удмуртии

Азербайджан за 4 месяца 2023 года импортировал из Удмуртии РФ 1,091 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, что в 2,3 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по республике.
«С начала 2023 года в Азербайджан вывезено 1091 куб. м лесопродукции, за аналогичный период прошло года — 2,5 тыс. куб. м», - отмечается в информации.
При этом основная часть поставок в Азербайджан пришлась на апрель - 629 куб. м продукции.
Х.Насирзаде
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