Азербайджан за 4 месяца сократил более чем вдвое импорт пиломатериалов из Удмуртии

Азербайджан за 4 месяца 2023 года импортировал из Удмуртии РФ 1,091 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, что в 2,3 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по республике.

«С начала 2023 года в Азербайджан вывезено 1091 куб. м лесопродукции, за аналогичный период прошло года — 2,5 тыс. куб. м», - отмечается в информации.

При этом основная часть поставок в Азербайджан пришлась на апрель - 629 куб. м продукции.

Х.Насирзаде