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Бизнес и законодательство 04.05.2023 18:02

Германия увеличила экспорт в Россию в марте на 1,8%, сократила импорт из РФ на 0,4%

Германия увеличила экспорт в Россию в марте 2023 года на 1,8% по сравнению с февралем - до 900 млн евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 0,4%, до 300 млн евро.

Мартовский экспорт в Россию был на 3,9% выше, чем годом ранее, импорт упал на 92,6%.

В январе-марте объем германского экспорта в РФ сократился 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорта - на 86,4%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в марте сократился на 5,2% относительно предыдущего месяца - до 129,7 млрд евро. Объем импорта уменьшился на 6,4%, до минимальных за 14 месяцев 113 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в марте снизился на 6,2% относительно февраля - до 69,3 млрд евро, в страны еврозоны - на 6,6%, до 48,8 млрд евро. Поставки в государства, не входящие в ЕС, сократились на 4%, до 60,4 млрд евро. Экспорт в США снизился на 10,9%, в Китай - на 9,3%, в Великобританию - вырос на 1,5%.

Импорт из стран ЕС в позапрошлом месяце уменьшился на 4,4% - до 60 млрд евро, из государств еврозоны - на 3,2%, до 40,3 млрд евро, из третьих стран - на 8,6%, до 53 млрд евро. Импорт из Китая упал на 7,2%, из Британии - на 4%, из США - вырос на 1,4%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в марте составил 16,7 млрд евро (16,1 млрд евро в феврале).

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