Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8837 RUR   0.0214 GBR   2.1391 TRY   0.0873

Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 68.60 -3.06 Brent 72.33 -2.99

Дальнее зарубежье 04.05.2023 15:05

ЕС выделяет 40 млн евро Молдове и 30 млн евро Грузии для поддержки оборонного сектора

Совет ЕС объявил в четверг о принятых им в рамках Европейского фонда мира мерах поддержки оборонного сектора Молдове в 40 млн евро и Грузии - в 30 млн евро.

"Благодаря этой новой помощи мы продолжаем поддерживать модернизацию потенциала вооруженных сил Республики Молдова и сил обороны Грузии. В сложном геополитическом контексте и в соответствии с их европейскими устремлениями мы помогаем укреплять их оборонные секторы и повышать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он напомнил, что это третий пакет помощи для обеих стран от Европейского фонда мира, "четко подчеркивающий непоколебимую приверженность ЕС безопасности и стабильности в регионе".

Молдове выделяется 40 млн евро для финансирования нелетального оснащения, снабжения и услуг для подразделений вооруженных сил, в том числе технической подготовки. Это включает в себя оборудование и услуги для наблюдения за воздушным пространством, улучшения мобильности и транспортировки, логистики, управления и контроля, а также оборудование для киберзащиты.

Грузия получает помощь в 30 млн евро, которая будет финансировать нелетальное оснащение, снабжение и услуги для сил обороны Грузии, включая техническую подготовку. Речь идет об инженерном, командно-диспетчерском, медицинском, техническом оборудовании и киберзащитном оборудовании, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ГРУЗИЯ, ОБОРОНА


Похожие новости


Совет ЕС утвердил новый санкционный режим против "подрыва суверенитета Молдовы" Санду ставит целью для Молдовы вступить в ЕС до 2030 года Еврокомиссия увеличивает макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро Лидеры стран ЕС предоставляют Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза Кишинев решает нужно ли Молдове летальное оружие от ЕС - премьер Макрон надеется, что ЕС сможет в ближайшие недели дать ответ Молдове на ее заявку на вступление ЕС в этом году планирует поставить Молдове дополнительное военное оборудование Молдова подает заявку на вступление в Европейский союз - президент Санду ЕС окажет Молдавии финансовую помощь на 150 млн евро Санду не планирует вступление Молдовы в НАТО, но хочет ее присоединения к ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az