ЕС выделяет 40 млн евро Молдове и 30 млн евро Грузии для поддержки оборонного сектора

Совет ЕС объявил в четверг о принятых им в рамках Европейского фонда мира мерах поддержки оборонного сектора Молдове в 40 млн евро и Грузии - в 30 млн евро.

"Благодаря этой новой помощи мы продолжаем поддерживать модернизацию потенциала вооруженных сил Республики Молдова и сил обороны Грузии. В сложном геополитическом контексте и в соответствии с их европейскими устремлениями мы помогаем укреплять их оборонные секторы и повышать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он напомнил, что это третий пакет помощи для обеих стран от Европейского фонда мира, "четко подчеркивающий непоколебимую приверженность ЕС безопасности и стабильности в регионе".

Молдове выделяется 40 млн евро для финансирования нелетального оснащения, снабжения и услуг для подразделений вооруженных сил, в том числе технической подготовки. Это включает в себя оборудование и услуги для наблюдения за воздушным пространством, улучшения мобильности и транспортировки, логистики, управления и контроля, а также оборудование для киберзащиты.

Грузия получает помощь в 30 млн евро, которая будет финансировать нелетальное оснащение, снабжение и услуги для сил обороны Грузии, включая техническую подготовку. Речь идет об инженерном, командно-диспетчерском, медицинском, техническом оборудовании и киберзащитном оборудовании, сообщается в коммюнике Совета ЕС.