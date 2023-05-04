BP сократила в I квартале добычу нефти на блоке АЧГ на 10%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом квартале 2023 года составила порядка 35 млн баррелей (5 млн тонн), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).

Как сообщалось, в I-ом квартале 2022 года с блока АЧГ суммарно было добыто 39 млн баррелей нефти (свыше 5 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-марте 2023 года в баррелях сократилась на 10,3%.

По данным BP, объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с I-ым кварталом 2022 года сократился на 7,9% - до $487 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $115 млн, капитальные - $372 млн", - отметили в компании.

Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом квартале 2023 года составила 386 тыс. баррелей (434 тыс. баррелей в I-ом квартале 2022г).

При этом, с платформы Чираг добывалось в среднем 24,1 тыс. б/с нефти (25 тыс. б/с в I-ом квартале 2022г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" - 100 тыс. б/с (106 тыс. б/с), "Западный Азери" – 93,3 тыс. б/с (112 тыс. б/с), "Восточный Азери" – 64,2 тыс. б/с (70 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" – 69,4 тыс. б/с (79 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 35 тыс. б/с (42 тыс. б/с).

Как сообщалось, добыча нефти на блоке АЧГ в 2022 году составила порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн). Спад добычи в 2022 году в баррелях составил 9%.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова