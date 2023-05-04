Таджикистан и Казахстан подписали Декларацию о союзничестве

Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между двумя республиками, сообщила в четверг пресс-служба главы таджикского государства.
"Принятое сегодня решение о придании нашему стратегическому партнёрству характера союзнического взаимодействия станет фактором дальнейшего поступательного развития межгосударственных связей по всем направлениям", - заявил Рахмон после церемонии подписания документов.
По его словам, Казахстан занимает второе место в общей структуре внешней торговли Таджикистана, рост товарооборота в прошлом году составил более 20%. "Планомерно реализуется достигнутая ранее на высшем уровне договорённость довести объём товарооборота в ближайшем будущем до $2 млрд. Для достижения этой цели мы договорились принять согласованные меры по обеспечению дальнейшего роста объёмов и диверсификации номенклатуры товарооборота", - заявил он.
Кроме того, по данным пресс-службы, в контексте экономического сотрудничества была отмечена необходимость проработки и реализации совместных инвестиционных проектов и программ в различных областях промышленности и в гидроэнергетике, а также агропромышленном комплексе, в сферах транспорта и туризма. Приоритетными направлениями были обозначены горнодобывающая и металлургическая отрасли, сферы лёгкой и пищевой промышленности, машиностроение и фармацевтика.
Президент Таджикистана сообщил, что пригласил казахстанскую сторону к освоению перспективных нефтегазоносных площадей республики. Взаимовыгодным было заявлено сотрудничество в направлении развития цифровизации и искусственного интеллекта, банковского дела и финансовых рынков.
Рахмон добавил, что обсудил с президентом Казахстана ситуацию в Афганистане.
"Обсудили существующие вызовы и угрозы безопасности региону. Отмечу, со своей стороны, высокий уровень сотрудничества наших стран в области безопасности. В этом контексте мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления координации между нашими правоохранительными органами, специальными службами и другими профильными ведомствами", - заявил президент Таджикистана.
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