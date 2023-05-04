BP увеличила в I квартале добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 17%

Компания BP-Azerbaijan в I-ом квартале 2023 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 7 млрд кубометров газа, что на 16,7% выше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

С месторождения Шах-Дениз также добыто примерно 9 млн баррелей конденсата (более 1 млн тонн), что соответствует показателю I-го квартала 2022 года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 74 млн кубометров в сутки или более 27 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.

Затраты консорциума Шах-Дениз в I-ом квартале 2023 года в рамках разработки данного месторождения составили $872 млн (рост на 2,95%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту превысили $678 млрд, капитальные затраты - $194 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

В компании также сообщили, что по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 61,6 млн кубометров газа в сутки (в январе-марте 2022г – 56,2 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в январе-марте 2023 года составили $20 млн, капитальные – превысили $2 млн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

По обновленной информации компании BP-Азербайджан, долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).

В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В 2022 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 25,2 млрд кубометров газа (+11,5% от показателя 2021 года) и 4,4 млн тонн конденсата (+4,8%).

ЮКТМ является компонентом Южного газового коридора. Трубопровод работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию. С 2019 года пропускная способность трубопровода составляет 29 млн кубометров газа в сутки. В 2020 году по газопроводу начались поставки газа в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 691 км, из них 443 км в Азербайджане и 248 км в Грузии.

Акционерами SCP Co. являются: BP (29,99%), TPAO (19%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), NIKO (10%).

Н.Аббасова