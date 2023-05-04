Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8837 RUR   0.0214 GBR   2.1391 TRY   0.0873

Цена на нефть

03.05 $/bbl +/- WTI 68.60 -3.06 Brent 72.33 -2.99

Дальнее зарубежье 04.05.2023 16:01

Глава МИД Пакистана впервые за почти 12 лет посещает Индию

Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в четверг прибыл в Гоа, где примет участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает The Hindustan Times.

Отмечается, что Бхутто Зардари стал первым за почти 12 лет министром иностранных дел Пакистана, который приехал в Индию.

Перед вылетом из Пакистана он указал, что намерен "выразить четкое послание важности ШОС для Пакистана". "Я с нетерпением жду возможности двустороннего взаимодействия со странами, которых входят в эту организацию", - сказал он.

При этом, издание отмечает, что пока информации о планах двусторонних переговорах главы МИД Индии и Пакистана нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, МИД, ИНДИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Россия рассчитывает на продолжение строительства газопровода «Пакистанский поток» - МИД Куреши пригласил Байрамова в Пакистан Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана встретятся в среду в Исламабаде - Чавушоглу Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана осенью в Исламабаде проведут трехстороннюю встречу Баку и Исламабад в конце февраля проведут межмидовские консультации Баку и Анкара предлагают Исламабаду активнее использовать транспортные коридоры в регионе – глава МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут в 2018 году встречу в Исламабаде - Чавушоглу Президент Азербайджана принял главу МИД Пакистана Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана 30 ноября впервые проведут трехстороннюю встречу Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана проведут 30 ноября встречу в трехстороннем формате

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az