Инфляция в ОЭСР в марте замедлилась до 7,2% с 8,8%

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в марте выросли на 7,2% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с февральским уровнем в 8,8%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в 34 из 38 государств-членов ОЭСР. Наиболее высокая инфляция была зафиксирована в Венгрии и Турции (более 20%), в то время как подъем цен в Японии, Люксембурге, Испании и Швейцарии был самым незначительным.

Темпы роста стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в марте резко замедлились - до 1,3% с 11,9% месяцем ранее. Однако в основном это обусловлено высокой базой сравнения, поскольку в марте прошлого года произошел скачок цен после начала конфликта на Украине.

Продукты питания в ОЭСР в позапрошлом месяце подорожали на 14%, что ниже февральских 14,9%. Замедление произошло по итогам четвертого месяца подряд.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 7,2% после подъема на 7,3% в феврале.

Инфляция в государствах G7 в марте замедлилась до 5,4% с 6,4% месяцем ранее, в странах G20 - до 6,9% с 8%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в позапрошлом месяце составила 6,9% по сравнению с 8,5% в феврале. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители ускорились до 5,7% с 5,6%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на рост индекса HICP в апреле на 7% из-за подъема стоимости энергоносителей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.