Дания собирается модернизировать военные объекты и повышать численность армии

Правительство Дании намерено выделить дополнительно $5,6 млрд для модернизации военных объектов и увеличения численности армии в ближайшие 10 лет, сообщает в четверг агентство Associates Press.

По словам исполняющего обязанности главы Минобороны Дании Троельса Лунда Поулсена, сложилась "очень серьезная ситуация" из-за того, что предыдущие правительства и военное командование не считали приоритетом финансирование оборонной сферы.

Ожидается, что дополнительные средства пойдут, среди прочего, на ремонт ряда ветхих и полуразрушенных военных объектов, которые принадлежат министерству, а также на обновление устаревших компьютерных систем.

Агентство отмечает, что коалиционное правительство Дании намерено достигнуть установленной НАТО цели в оборонные расходы в 2% ВВП к 2030 году.