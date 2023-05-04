Дания собирается модернизировать военные объекты и повышать численность армии

Правительство Дании намерено выделить дополнительно $5,6 млрд для модернизации военных объектов и увеличения численности армии в ближайшие 10 лет, сообщает в четверг агентство Associates Press.
По словам исполняющего обязанности главы Минобороны Дании Троельса Лунда Поулсена, сложилась "очень серьезная ситуация" из-за того, что предыдущие правительства и военное командование не считали приоритетом финансирование оборонной сферы.
Ожидается, что дополнительные средства пойдут, среди прочего, на ремонт ряда ветхих и полуразрушенных военных объектов, которые принадлежат министерству, а также на обновление устаревших компьютерных систем.
Агентство отмечает, что коалиционное правительство Дании намерено достигнуть установленной НАТО цели в оборонные расходы в 2% ВВП к 2030 году.
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