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Финансы 04.05.2023 23:58

Внешнеторговый дефицит США в марте упал до минимума за 4 месяца, но превысил прогноз

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте уменьшился на 9,1% относительно предыдущего месяца - до $64,2 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Это минимальный показатель за последние четыре месяца.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,6 млрд, а не $70,5 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали сокращения до $63,3 млрд с объявленного прежде февральского уровня, то есть на 10,2%, по данным Trading Economics.

Экспорт в позапрошлом месяце увеличился на 2,1% - до $256,2 млрд. В том числе выросли поставки за рубеж нефти, нефтепродуктов и природного газа, легковых автомобилей.

Между тем импорт сократился на 0,3% и составил $320,4 млрд, в частности, из-за уменьшения закупок полупроводниковых компонентов, нефти и нефтепродуктов, телефонов.

Дефицит в торговле товарами в марте снизился на $6,4 млрд - до $86,6 млрд, в то время как профицит в сфере услуг опустился менее чем на $0,1 млрд и составил $22,4 млрд.

Дефицит в торговле с Китаем уменьшился на $2,3 млрд - до $22,9 млрд, с Европейским союзом - на $2,6 млрд, до $15,6 млрд.

В первом квартале общий размер внешнеторгового дефицита США упал на 27,6% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 8,7%, импорт снизился на 1,6%.

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Тэги: США, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


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