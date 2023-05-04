В селе Гюлябирд построят инфраструктуру для проживания почти 600 семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая заложил фундамент села Гюлябирд Лачинского района, которое будет рассчитано на 581 семью.
Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 172 га.
На первом этапе в селе планируется построить индивидуальные дома для переселения 150 семей. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Площадь двухкомнатных домов составит 70 кв.м., трехкомнатных - 88, четырехкомнатных – 103, а двухэтажных пятикомнатных – 120 кв.м.
Кроме этого, в селе также планируется построить школу на 432 учеников и детсад на 80 мест.
В селе планируется построить клубно-общинный, семейно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный центры и другие необходимые инфраструктурные объекты. Здесь будут созданы парк отдыха, спортивная и детская площадки, на территории предусматривается провести широкомасштабную работу по благоустройству и озеленению.
Р.Ахмедов
Crescent Energy увеличит долю в активах Eagle Ford за $600 млн
ЛУКОЙЛ закрыл сделку продажи НПЗ ISAB в Италии
Ирак в апреле сократил экспорт нефти на фоне остановки добычи в Курдистане
Азербайджан в мае будет представлен на туристической выставке в Саудовской Аравии
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Алиев посещает Cальянский район
Байден предупредил, что США могут вводить санкции в связи с конфликтом в Судане
Дания собирается модернизировать военные объекты и повышать численность армии
Иран способен создать пять ядерных бомб - министр обороны Израиля
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС