В селе Гюлябирд построят инфраструктуру для проживания почти 600 семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая заложил фундамент села Гюлябирд Лачинского района, которое будет рассчитано на 581 семью.

Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 172 га.

На первом этапе в селе планируется построить индивидуальные дома для переселения 150 семей. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Площадь двухкомнатных домов составит 70 кв.м., трехкомнатных - 88, четырехкомнатных – 103, а двухэтажных пятикомнатных – 120 кв.м.

Кроме этого, в селе также планируется построить школу на 432 учеников и детсад на 80 мест.

В селе планируется построить клубно-общинный, семейно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный центры и другие необходимые инфраструктурные объекты. Здесь будут созданы парк отдыха, спортивная и детская площадки, на территории предусматривается провести широкомасштабную работу по благоустройству и озеленению.

Р.Ахмедов