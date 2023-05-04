В селе Джахангирбейли построят инфраструктуру для проживания около 600 семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундамент села Джахангирбейли Зангиланского района, которое будет рассчитано на 573 семьи (2,52 тыс.человек).
Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 179,5 га.
На первом этапе в селе планируется построить 242 индивидуальных дома для переселения 1,2 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Параллельно в Джахангирбейли планируется строительство и блочных трехэтажных зданий.
Кроме этого, в селе также планируется построить школу, детсад, административное здание, клубный дом культуры и гостевой дом, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, ремесленная мастерская, медпункт, зал торжеств, объекты общепита и другие учреждения.
Х.Насирзаде
Crescent Energy увеличит долю в активах Eagle Ford за $600 млн
ЛУКОЙЛ закрыл сделку продажи НПЗ ISAB в Италии
Ирак в апреле сократил экспорт нефти на фоне остановки добычи в Курдистане
Азербайджан в мае будет представлен на туристической выставке в Саудовской Аравии
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Алиев посещает Cальянский район
Байден предупредил, что США могут вводить санкции в связи с конфликтом в Судане
Дания собирается модернизировать военные объекты и повышать численность армии
Иран способен создать пять ядерных бомб - министр обороны Израиля
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС