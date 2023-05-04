В селе Джахангирбейли построят инфраструктуру для проживания около 600 семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундамент села Джахангирбейли Зангиланского района, которое будет рассчитано на 573 семьи (2,52 тыс.человек).

Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 179,5 га.





На первом этапе в селе планируется построить 242 индивидуальных дома для переселения 1,2 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Параллельно в Джахангирбейли планируется строительство и блочных трехэтажных зданий.





Кроме этого, в селе также планируется построить школу, детсад, административное здание, клубный дом культуры и гостевой дом, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, ремесленная мастерская, медпункт, зал торжеств, объекты общепита и другие учреждения.





Х.Насирзаде