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Карабах 04.05.2023 19:02

В селе Джахангирбейли построят инфраструктуру для проживания около 600 семей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундамент села Джахангирбейли Зангиланского района, которое будет рассчитано на 573 семьи (2,52 тыс.человек).

Как сообщает сайт главы государства, общая площадь села составит 179,5 га.


На первом этапе в селе планируется построить 242 индивидуальных дома для переселения 1,2 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Параллельно в Джахангирбейли планируется строительство и блочных трехэтажных зданий.


Кроме этого, в селе также планируется построить школу, детсад, административное здание, клубный дом культуры и гостевой дом, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, ремесленная мастерская, медпункт, зал торжеств, объекты общепита и другие учреждения.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, СЕЛО, ФУНДАМЕНТ


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