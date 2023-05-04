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Карабах 04.05.2023 19:38

Президент Азербайджана заложил фундамент поселка Худаферин Джабраильского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундамент поселка Худаферин Джабраильского района, сообщает сайт главы государства.

Спецпредставитель президента по Восточно-Зангезурскому экономическому району Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о проводимой в поселке работе.


Общая проектируемая площадь поселка составляет 25 га. Согласно генплану, поселок строится вблизи Худаферинского моста, в 7 км от новой железнодорожной ветки и автомагистрали.

На первом этапе, в поселке планируется построить 20 домов. Всего в поселке будет построено 149 домов. Здесь будут построены частные дома с двумя, тремя, четырьмя и пятью комнатами. Общая площадь участка с домом составит 600 кв.м.


На первом этапе в поселок переселят 77 жителей.


В поселке планируется построить школу, детсад, административное здание, мечеть, рынок, многофункциональное здание (торговые учреждения, зона продажи стройматериалов, объекты общепита), дом культуры, отель «Карвансарай», а также общественный дом.


Кроме того, планируется построить парк на берегу реки Араз и возле Худаферинского моста.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЖАБРАИЛ, ПОСЕЛОК, ФУНДАМЕНТ


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