Президент Азербайджана заложил фундаменты трех сел Губадлинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундаменты сел Зиланлы, Махрузлу и Ханлыг Губадлинского района, сообщает сайт главы государства.

Село Зиланлы находится в 20 км от центра Губадлинского района, в месте слияния рек Хекари и Баргушад, рядом с селом Агалы Зангиланского района.





Общая проектируемая площадь села составляет 180 га, которое будет рассчитано на 630 семей (2,52 тыс. человек).

На первом этапе планируется построить 159 домов и расселить 772 человека. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.





В проектирование села также включены села Курд Махмудлу и Селали, входящих в территорию Зиланлы.





Село Махрузлу находится в 19 км от центра Губадлинского района. Планируемая общая площадь села составляет 197 га, которое будет рассчитано на 690 семей (2,7 тыс. человек).





На первом этапе планируется построить 145 домов и расселить 649 человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.





В проектирование села также включены села Алагуршаг и Муганлы, входящих в территорию Махрузлу.





Село Ханлыг расположено на берегу реки Хекари, в 16 км от центра Губадлинского района. Общая проектируемая площадь села составляет более 273 га, которое будет рассчитано на 1,024 тыс. семей (4 тыс. человек).





На первом этапе планируется строительство 356 домов для переселения 1,357 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.





Во всех трех селах будет создана вся необходимая инфраструктура, включая школы, детсады, административные здания, общественные клубы, спортивные центры, медпункты.





Х.Насирзаде