Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась ниже $72 за баррель

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, опускаясь четвертую сессию подряд на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 подешевели на $0,69 (0,95%) - до $71,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,87 (1,27%) - до $67,73 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4%, WTI - на 4,3%. С начала недели обе марки потеряли в цене более 10%.

"Нефть торгуется на страхах обвала потребительского спроса на фоне неопределенности вокруг банковского сектора и опасений глубокой и болезненной рецессии", - написали аналитики Sevens Report Research.

После недавнего обвала фьючерсы на WTI приближаются к "перепроданной" территории и важному уровню поддержки, находящемуся в районе $66-68 за баррель, полагают эксперты.

"Скорее всего, (по мере приближения к этому уровню - ИФ) давление несколько ослабнет, и рынок консолидируется, - говорится в докладе Sevens Report Research. - Однако если отток средств, вызванный уходом из рисковых активов, существенно усилится в ходе сессии, нефть может остаться под давлением, и появится ощутимая вероятность, что котировки обновят минимумы с начала года".