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Дальнее зарубежье 04.05.2023 20:15

Байден предупредил, что США могут вводить санкции в связи с конфликтом в Судане

Президент США Джо Байден в четверг призвал стороны конфликта в Судане к перемирию и предупредил о возможных санкциях в отношении ряда суданцев.

"Сегодня я издал указ, который расширяет полномочия властей США в том, чтобы реагировать на насилие, которое началось в стране 15 апреля. Эти меры будут осуществлять при помощи санкций против конкретных людей за угрозы миру, безопасности и стабильности Судана, за причинение ущерба процессу перехода Судана к демократии, за применение насилия против гражданских лиц и за серьезные нарушения прав человека", - говорится в заявлении Байдена с сайта Белого дома.

Президент США подчеркнул, что сложившаяся в стране обстановка недопустима, необходимо долгосрочное прекращение огня.

США в конце апреля начали эвакуацию из Судана американских граждан по организованному сухопутному маршруту между городами Хартум и Порт-Судан.

23 апреля стало известно, что США и Великобритания эвакуировали своих дипломатов из Судана.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие командующий ВС Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава военизированных "Сил быстрого реагирования" (СБР) Мухаммед Хамдан Дагало. Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.

В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

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Тэги: США, БАЙДЕН, СУДАН, САНКЦИИ, ПРИЗЫВ


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