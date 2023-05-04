ЛУКОЙЛ закрыл сделку продажи НПЗ ISAB в Италии

Litasco S.A. (100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ") закрыла сделку продажи нефтеперерабатывающего завода ISAB S.r.l. (Сицилия) в Италии компании G.O.I. ENERGY S.r.l.

Как говорится в сообщении российской компании, G.O.I. ENERGY выполнила отлагательные условия, включая получение необходимых согласований со стороны итальянских властей.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. В его состав входят два НПЗ, объединенные системой трубопроводов и интегрированные в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса ISAB.