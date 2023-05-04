Баку призвал Ереван прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

МИД Азербайджана расценил как абсурдные обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в адрес Баку по процессам в регионе.

«Решительно осуждаем абсурдные обвинения, которые неоднократно высказывал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления 4 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии в Праге в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе, а также якобы обострением со стороны Азербайджана ситуации на границе с Арменией, созданием гуманитарного кризиса в Карабахском регионе», - говорится в заявлении МИД.

Ведомство подчеркивает, что Баку считает неприемлемыми любые комментарии Еревана по вопросу учреждения Азербайджаном пограничного КПП "Лачин" на своей суверенной территории, через который жители армянской национальности уже начали в прозрачном порядке проходить в обоих направлениях. «Армения должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и положить конец агрессивной политике, проводимой против Азербайджана на протяжении многих лет», - подчеркивает МИД.

Внешнеполитическое ведомство также назвало абсурдом заявления Пашиняна о том, что Азербайджан осуществляет «этнические чистки».

«Выступление армянской стороны с такими заявлениями в период, когда проводятся переговоры по мирному договору, не служат миру", - подчеркнули в МИДе Азербайджана.

Р.Ахмедов