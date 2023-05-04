Президент Азербайджана заложил фундаменты двух сел Джабраильского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг заложил фундаменты сел Хоровлу и Шукурбейли Джабраильского района, сообщает сайт главы государства.

Общая проектируемая площадь села Хоровлу составляет 248,1 га, которое будет рассчитано на 867 семей (3,47 тыс. человек).





На первом этапе планируется построить 334 дома и расселить 1,395 тыс. человек. Построенные в селе дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.





Генплан села спроектирован вместе с селами Чапанд, Сафарша, Фуганлы и Хасангайды, находящихся рядом с территорией Хоровлу.





Также для обеспечения стабильного водоснабжения села здесь реализуется проект восстановления ранее существовавшего канала.





Планируемая общая площадь села Шукурбейли составляет 298 га, которое будет рассчитано на 1,042 тыс. семей .

На первом этапе планируется построить 635 домов на территории 184 га.





Село было спроектировано совместно с селами Дежель, Шихалиагалы и поселком Махмудлу, которые находятся недалеко друг от друга.





Во обоих селах будет создана вся необходимая инфраструктура, включая школы, детсады, административные здания, общественные клубы, спортивные центры, медпункты.





Х.Насирзаде