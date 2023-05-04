В Азербайджане выявлено 22 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 22 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,482 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 46 случаях заражения.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 254 человека.
От COVID-19 вылечились 821,024 тыс. (+71 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 204 человека.
За сутки медики провели 1,006 тыс. тестов на коронавирус против 1,471 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 594,65 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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