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Здравоохранение 04.05.2023 21:05

В Азербайджане выявлено 22 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 22 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831,482 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 46 случаях заражения.


За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 254 человека.


От COVID-19 вылечились 821,024 тыс. (+71 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находится 204 человека.


За сутки медики провели 1,006 тыс. тестов на коронавирус против 1,471 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 594,65 тыс. тестов на COVID-19.


Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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