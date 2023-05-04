Пашинян анонсировал свой визит в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что посетит РФ.
"На следующей неделе я поеду в Москву", - сказал Пашинян, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.
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