Пашинян анонсировал свой визит в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что посетит РФ. "На следующей неделе я поеду в Москву", - сказал Пашинян, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.

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