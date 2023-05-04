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Регион 04.05.2023 22:21

Пашинян анонсировал свой визит в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что посетит РФ.

"На следующей неделе я поеду в Москву", - сказал Пашинян, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, ПАШИНЯН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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