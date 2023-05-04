Инвестиции резидентов промпарка в В.Зангезуре оцениваются почти в $20 млн

Суммарные инвестиции резидентов промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» (Восточно-Зангезурский экономический район) оцениваются в 32,7 млн манатов ($19,2 млн по текущему курсу), реализация данных проектов позволит создать свыше 420 новых рабочих мест.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии закладки ряда предприятий на территории промпарка.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера, статус резидента промпарка имеют 5 компаний, еще одна компания имеет статус нерезидента.

Президент ознакомился с ходом строительства компанией «Avto Lizinq Azərbaycan» сервисного центра.

«Это российско-азербайджанское предприятие создаст сервисный центр для техобслуживания грузовых автомобилей и сельхозтехники на площади в 3 га. Инвестиции в проект оцениваются в 10,2 млн манатов, из которых свыше 5,6 млн манатов уже вложено. Реализация проекта позволит создать 65 постоянных рабочих мест. Запуск сервисного центра планируется в 2023 году», - подчеркивается в информации.

Президент Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента 3 предприятий.

В частности, ООО «Holcim Azerbaycan» наладит производство бетона и сухого клея. Сумма инвестиций в проект составит 3,74 млн манатов, планируется открыть свыше 25 новых рабочих мест

ООО «Az-Tex-Import» вложит 3,8 млн манатов для создания в парке предприятия по техобслуживанию грузовых автомобилей. На предприятии, площадью 2 га, будут созданы 25 новых рабочих мест.

ООО «İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi» вложит 7,4 млн манатов для производства спецтехники и металлических изделий. На предприятии планируется ежегодно производить 100 единиц миноочистельных машин, 100 противопожарных и 300 единиц другой техники. Реализация предприятия позволит создать свыше 120 рабочих мест.

4 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании промышленного парка «Экономическая зона долины Араз» в Джабраильском районе. Площадь парка составляет 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

Р.Ахмедов