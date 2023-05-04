Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Уходящее в отставку после прошедших в апреле парламентских выборов правительство Финляндии готовит новый пакет военной помощи Украине.
"Даже если переговоры о формировании нового правительства затянутся до середины июня, это не отменит очередной пакет финской помощи Украине", - заявил порталу телерадиовещания Yle министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).
Он отметил, что вопрос о новом пакете обсуждался в ходе состоявшегося в среду визита в Финляндию президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил на встрече с ним финский президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), Финляндия готова продолжить поддержку Украины и напомнил, что его страна передала Киеву 15 пакетов помощи "и 16-й уже на подходе".
Кайкконен не прокомментировал содержание очередного пакета, но охарактеризовал его как "жесткий". "Например, я могу сказать, что противовоздушная оборона - это то, чему Украина уделяет много внимания", - сказал он.
В то же время помощь Украине не должна ставить под угрозу собственную обороноспособность Финляндии, сказал Кайкконен. Например, по его словам, Финляндия отправила Украине не боевые танки Leopard 2, которые хотел Киев, а Leopard для расчистки минных заграждений.
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились по некоторым пунктам соглашения о мире, но по основным вопросам позиции сторон, по-прежнему, расходятся
Инвестиции резидентов промпарка в В.Зангезуре оцениваются почти в $20 млн
Баку призвал Ереван прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Мексиканская PEMEX в I кв. получила чистую прибыль в $3,2 млрд
Marathon Oil сократила чистую прибыль в 3 раза в I кв., выручка превзошла ожидания
Внешнеторговый дефицит США в марте упал до минимума за 4 месяца, но превысил прогноз
В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19
В Азербайджане выявлено 22 новых случая COVID-19
Азербайджан в мае будет представлен на туристической выставке в Саудовской Аравии
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС